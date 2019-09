El judici a Torra per desobediència se celebrarà els dies 25 i 26 de setembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat per al 25 i el 26 de setembre el judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència a la Junta Electoral (JEC) per no retirar a temps llaços grocs i símbols partidistes d'edificis públics en campanya electoral.

El cap de l'executiu català va respondre ahir a la decisió denunciant que les «presses» del TSJC per jutjar-lo el van fer incórrer, segons la seva opinió, en un «error processal», davant el qual emprendrà accions legals que encara no va concretar.

Per al president de la Generalitat i el seu equip legal, aquest assenyalament és «la demostració més evident de la celeritat interessada de la justícia», que és «lenta només quan vol».

Així, des de l'oficina del President de la Generalitat parlen d'un assenyalament «marcadament precipitat», perquè «s'ha acordat la data del judici oral (31 de juliol del 2019) amb data prèvia a l'acte d'admissió i denegació de proves (2 de setembre)».

Això suposa, segons l'equip legal de Torra, un «error processal» contra el que la defensa exercirà «accions legals pertinents», sense més concreció.

«Els jutges i tribunals no només han de ser imparcials, sinó que també n'han de tenir l'aparença i aquesta irregularitat posa en dubte aquesta imparcialitat», raonen.

En aquest punt, el comunicat fa al·lusió a la situació dels polítics presos en la causa contra la cúpula del procés: «Hi ha persones demòcrates que han d'esperar gairebé dos anys en presó preventiva la resolució del seu procés penal. En aquest cas, podem comprovar que la pressa del tribunal per resoldre el cas del president Torra és absoluta».

La Fiscalia demana que es condemni Torra a un any i vuit mesos d'inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, per un delicte de desobediència per haver desoït l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs d'edificis públics, entre ells el balcó del Palau de la Generalitat, en la campanya de les generals del 28-A.

Es dona el cas que la Junta de Portaveus del Parlament va acordar celebrar el 25 i 26 de setembre el Debat de Política General, amb el qual tradicionalment s'inicia a Catalunya el període de sessions després de les vacances d'estiu, si bé aquest encara no ha estat convocat formalment, segons van detallar fonts parlamentàries.

En una diligència notificada ahir, la sala Civil i Penal del TSJC fix la celebració del judici a Torra per dimecres 25 i dijous 26 de setembre, un cop haurà expirat el termini màxim per a la investidura del president del Govern al Congrés dels Diputats, que finalitza el 23 de setembre.

En un acte, també notificat ahir, la sala civil i penal del TSJC rebutja la petició de Torra perquè se citi com a testimonis en el judici els vocals de la JEC en la data dels fets, ja que entén que no es justifica «cap relació personal» d'aquests testimonis amb les conductes que s'atribueixen al president català.

«Per tant, res podrien aportar al judici que contribueixi a l'aclariment dels fets objecte d'acusació», raona l'alt tribunal català, que amb el mateix argument descarta també que es puguin aportar com a documental les actes de les reunions de la Junta Electoral.



Acord al juliol

El TSJC va acordar al juliol passat enviar a judici Torra per un delicte de desobediència, o alternativament per denegació d'auxili, per no haver retirat a temps els llaços grocs d'edificis públics de la Generalitat en campanya electoral, malgrat que li ho va ordenar la Junta Electoral Central en reiterades ocasions.

En la seva declaració com a investigat davant el TSJC, el passat 15 de maig, Torra va admetre que va desobeir l'ordre «il·legal» d'un òrgan «incompetent» com la JEC.