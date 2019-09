Frenar les pujades «abusives» dels lloguers i escoles bressol gratuïtes, entre les 300 mesures de Sánchez

Frenar les pujades "abusives" del preu del lloguers i escoles bressol gratuïtes, són dues de les mesures del programa que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, presenta aquest dimarts i amb què vol seduir Unides Podem per ser investit. Així ho ha avançat el diari 'El País'. A banda, segons aquest rotatiu, el programa de 300 propostes també inclouria "zones de baixes emissions" en ciutats de més de 50.000 habitants o una tributació mínima del 15% per a les grans empreses. Aquest dilluns el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, va avançar que es tracta d'un document que no està tancat i, per tant, obert a la negociació amb el partit de Pablo Iglesias.