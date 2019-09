El TSJC jutjarà Torra per desobediència el 25 i 26 de setembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha assenyalat per al 25 i 26 de setembre el judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència a la Junta Electoral (JEC) per no retirar llaços grocs i símbols partidistes en edificis públics en campanya electoral.

La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Torra, per a l'exercici de funcions de govern o de càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, per un delicte de desobediència per desobeir l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs dels edificis públics en campanya electoral.