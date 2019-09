Normalitat a l'aeroport del Prat en la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair

La segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair transcorre amb normalitat i sense incidències greus a l'aeroport de Barcelona. L'aerolínia va cancel·lar amb antelació vuit vols aquest dilluns a tot l'Estat la qual cosa ha evitat imatges de caos. De fet, aquest matí als taulells de reclamacions de la companyia a la terminal 2 del Prat no es formen llargues cues ni hi ha més activitat de l'habitual. Els representants sindicals dels tripulants de cabina de Ryanair van denunciar diumenge que l'aerolínia va cancel·lar sistemàticament tots els vols que no estaven subjectes a serveis mínims, de manera que l'acusen de "neutralitzar" el dret a vaga. El sindicat USO Ryanair també va afirmar que l'aerolínia havia portat tripulació estrangera per pal·liar els efectes de la protesta a l'Estat. El personal de Ryanair ha convocat vuit jornades de vaga més aquest setembre contra el tancament de les bases a les Illes Canàries i a Girona, que afectaran 512 treballadors.