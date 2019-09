Neix Tsunami Democràtic per donar una resposta «desobedient i no violenta» a la sentència de l'1-O

"Recuperem la iniciativa! Amb la no-violència i la desobediència civil com a eines, avancem-nos a la sentència. Canviem l'estat de les coses: suma't al Tsunami Democràtic". Així s'ha presentat aquesta iniciativa que aplega personalitats de la política i la societat civil i que pretén donar una resposta "ciutadana" a la sentència del Tribunal Suprem per l'1-O. La campanya ha engegat aquest dilluns a primera hora del matí a les xarxes socials i ha rebut el suport immediat de Pere Aragonès, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Cuixart, Ruben Wagensberg (ERC), Carles Puigdemont, Lluís Puig, Josep Costa (JxCat) i Toni Morral (JxCat i Crida). La iniciativa prepara una campanya de mobilització per organitzar una resposta "desobedient i no violenta" a la sentència, i no pretén comptar amb portaveus oficials.