Detingut un mosso per abús sexual a una periodista durant els castells de Vilafranca

Una periodista de Penedès Televisió ha denunciat que va patir una agressió sexista divendres mentre treballava fent entrevistes a peu de plaça durant la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca. Segons ha explicat a través del seu compte de Twitter, un casteller d'entre 50 i 60 anys va agafar-la per la cintura i li va grapejar el cul. També va mossegar-la i llepar-li l'orella esquerra.

Davant d'això, va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que van detenir al vespre el presumpte agressor. Segons han confirmat fonts del cos, l'home és un agent dels Mossos d'Esquadra i va passar ahir al matí a disposició judicial acusat d'un delicte d'abusos sexuals. A banda de la via penal, s'obrirà un procés intern per determinar el futur de l'agent dins del cos policial.

La Clàudia Climent estava al bell mig de la plaça de la vila de Vilafranca buscant historietes per explicar entre castell i castell quan un grup de persones va «sobrepassar els límits», segons recorda. Al principi, un home li va agafar el micròfon i altres es volien fer fotografies amb ella. Va ser llavors quan un casteller la va agredir. «Em va agafar per la cintura com si fos un gerro, em va posar la mà al cul i mentre em feia una fotografia un company seu, que a tot això la meva cara era de rebuig total, em va llepar tota l'orella i part del coll i també me la va mossegar», ha explicat. «Vaig seguir fent la meva feina i al cap d'una hora quan vaig arribar a casa vaig ser una mica conscient del que havia passat i em va venir tot de cop», ha lamentat.