Casado reclama poder anar per Barcelona «sense que t'apunyalin»

El president del PP, Pablo Casado, es va referir a l'empitjorament de la seguretat ciutadana a l'estat espanyol i va reclamar poder anar per Barcelona «sense que t'apunyalin pel carrer». «I sense que una alcaldessa faci res per evitar-ho. Tan senzill com això», va declarar Casado en un acte a Àvila que va significar l'inici del curs polític per al PP. En paral·lel, el líder popular va denunciar «l'amenaça hipòcrita» del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en demanar suport als populars –amb l'abstenció a la investidura- per no pactar amb els independentistes. «No va mai al fons i diu que no pacta amb aquests senyors perquè és dolent. Si fos així no hauria pactat ni a la Diputació de Barcelona ni a ajuntaments com Badalona o Castelldefels», va criticar Casado. «És, per tant, pura utilitat electoral per no tancar un acord que li costi massa ministeris», ha apuntat el líder del PP.

Casado també va carregar contra els «tres mesos d'incertesa» que porta Espanya per culpa d'un president «que vol estar en funcions i que utilitza el pressupost de tots els espanyols per finançar campanyes electorals». Com a contrapartida, va posar l'exemple d'un PP «que ha sabut dirigir la nau en les pitjors tempestats». «Allà on el PP ha sumat, Espanya ha guanyat», va etzibar el líder popular, que va considerar que la seva formació «està en condicions de liderar el país». Finalment, Casado es va referir a la crisi migratòria i va criticar els vaivens de l'executiu socialista en matèria d'immigració.