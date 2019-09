Borrell critica la «ignorància» de 52 diputats francesos que avalen el procés independentista

El ministre en funcions d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va lamentar «la ignorància sobre la realitat d'Espanya», que segons la seva opinió van mostrar 52 diputats francesos que van avalar el procés independentista català. «Ignoren la realitat d'un país veí i amic de França com és Espanya, part com ella de la Unió Europea, un país unit per un mateix respecte a l'estat de dret», va declarar Borrell, i va afegir que «Espanya és un estat de dret, una democràcia on el poder judicial és independent, on ningú va a la presó per les seves idees». Per la seva banda, l'ex-primer ministre francès i regidor a Barcelona Manuel Valls va criticar a través del seu compte de Twitter la «ignorància i irresponsabilitat» dels diputats per les seves afirmacions.

Contràriament, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, va subratllar que aquest manifest evidencia que el procés independentista català «no és un assumpte intern de l'estat espanyol, sinó un assumpte europeu i internacional». Segons el conseller, «el món s'està pronunciant sobre el que passa aquí i està demanant respecte als drets humans i una solució dialogada i democràtica».

Els diputats que signen el text són integrants de la França Insubmisa, 13 representen el grup Llibertats i Territoris i 15 són del Grup de l'Esquerra Demòcrata i Republicana (comunistes). Aquests diputats francesos de diferents grups parlamentaris van criticar en una tribuna en el dominical Le Journal du Dimanche l'«atac a les llibertats fonamentals i a l'exercici de la democràcia» que, segons sostenen, pateixen els polítics independentistes catalans. En el text, que també subscriuen el líder de l'esquerrana França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, o el de la centrista Unió de Demòcrates Independents, Jean-Christophe Lagarde, els diputats insten a l'«apaivagament de les tensions i la fi de les mesures arbitràries contra càrrecs escollits en sufragi universal».

Els legisladors de l'Assemblea Nacional van assegurar haver esperat que passessin les últimes convocatòries electorals, ja que el seu propòsit «no és interferir en el debat», però diuen que volen expressar la seva «preocupació i reprovació» davant d'aquesta situació. Els diputats van obrir la seva tribuna denunciant que «des de fa mesos perdura la situació dels responsables polítics catalans» i van afirmar ser conscients que la controvèrsia sobre l'estatus de Catalunya és intensa.