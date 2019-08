Josep Bargalló planteja una qüestió de confiança si no s'aproven els pressupostos

El conseller Josep Bargalló, en una roda de premsa d'aquest any a la Generalitat.

El conseller Josep Bargalló, en una roda de premsa d'aquest any a la Generalitat. EUROPA PRESS

El conseller d'Educació, Josep Bargalló (ERC), va plantejar aquest divendres que, si el Govern no aconsegueix aprovar els Pressupostos del 2020, s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança al Parlament.

En una entrevista ahir a l'emissora Catalunya Ràdio, Bargalló va advertir que «una altra pròrroga pressupostària seria insostenible per al sistema educatiu», ja que «no es podrien dur a terme actuacions tan necessàries com l'aplicació del decret d'escola inclusiva».

Així, va indicar que si el Govern no aconseguís aprovar els Pressupostos per a 2020 al Parlament «hauria de presentar-se una qüestió de confiança», segons Bargalló, que va afegir que «tot govern té l'obligació d'acabar la legislatura».

La qüestió de confiança és un mecanisme pel qual el president de la Generalitat, Quim Torra, demana al Parlament si li manté el suport per seguir en el càrrec.

Sobre la possibilitat de convocar eleccions després de la sentència del procés, el titular d'Educació va assegurar que li preocupa «més no tenir pressupost» i que com a govern «hem de seguir treballant per aconseguir-ho», ja que «tot govern té l'obligació d'acabar la legislatura».

D'altra banda, Bargalló va reclamar una «resposta unitària dels partits polítics i entitats sobiranistes que representen la majoria social del país» després de la sentència del procés.

El conseller va recordar que «no és l'única sentència pendent, ja que hi ha altres jutjats amb causes obertes que també s'han de tenir en compte».

Respecte a les últimes tensions entre els membres de JXCat i ERC al Govern, Bargalló va assegurar que «la divergència política és normal» i que la majoria absoluta «no dona joc polític i al final és un fre". Va afirmar, en aquest sentit, que la divergència «és compatible per seguir governant» i que no té la sensació que hi hagi hagut «més bronca del que és normal».

Sobre les dificultats de Pedro Sánchez per formar govern, va dir que «està fent el possible, perquè se li voti que no a tot».

Davant les declaracions de Josep Bargalló d'apostar per la qüestió de confiança, no s'han fet esperar les reaccions dels seus companys de govern. De fet, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va recalcar que el president Quim Torra no té cap voluntat de sotmetre's a una qüestió de confiança.

Així, Budó va afirmar que «tant la convocatòria d'eleccions o qualsevol voluntat de sotmetre's a una qüestió de confiança li correspon al president i no ha manifestat cap voluntat - en aquest sentit -, perquè confiem a aprovar els pressupostos». També va reiterar que, des del Govern, estan «convençuts» que seran capaços de «tenir els suports necessaris» per aprovar els comptes i evitar així una tercera pròrroga pressupostària.

D'altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar que és «molt difícil» que la legislatura pugui seguir «almenys com està ara» en cas que no s'aprovin els pressupostos.