Les escoles, obligades a complir amb l'equitat

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va afirmar ahir que la Generalitat «retirarà el concert educatiu a les escoles que no assumeixin el seu compromís amb l'equitat». «No podem permetre que cap escola privada concertada ni cap escola pública pretengui estar al marge del procés d'escolarització del seu territori», va manifestar Bargalló. En els casos d'aquells centres concertats que no volen assumir el seu compromís amb l'equitat «hem de fer un pas endavant», referint-se al nou decret d'admissió que està previst aprovar en aquest curs i que establirà les bases d'escolarització i, en funció d'això, «si les escoles no compleixen, no tindran diners públics».