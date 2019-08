Els possibles regals a Ribó lligats al «cas 3%» arriben al Parlament

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va demanar ahir comparèixer davant del Parlament per explicar els obsequis que hagi pogut rebre la institució i va defensar que segueix estrictament la llei de transparència de Catalunya.

Ho va dir en declaracions als mitjans, després que Cs hagi exigit la seva compareixença perquè aclareixi si la institució té vincles amb el cas del 3%, després que informacions periodístiques recollissin que un dels investigats hauria fet un obsequi a Ribó.

El síndic va assegurar que ja havia demanat anteriorment acudir a la Cambra catalana per explicar-se i que, com que encara no l'han cridat, ahir es va posar en contacte per telèfon amb el president del Parlament, Roger Torrent, per insistir-hi.

El síndic va defensar que la seva institució compleix «des del 2008, set anys de l'entrada en vigor de la llei de transparència», amb l'obligació de publicar al web totes les informacions, sous, patrimonis, agenda i pressupostos que ha d'oferir al públic.

A més, va assegurar que en el seu moment, amb «la màxima celeritat possible», va lliurar a Cs tots els obsequis rebuts per la institució, després que el partit taronja li demanés explicacions sobre possible vincles amb el cas.

Cs també va acusar Ribó de ser el «síndic del procés», i ell va defensar que mai no s'ha posicionat políticament sobre la independència estant en aquest càrrec, però sí que va alertar que existeix a Espanya una falta de respecte «per les llibertats democràtiques». Així, el síndic va afirmar que hi ha parlamentaris a Catalunya que no tenen llibertat d'expressió (en al·lusió als que es troben empresonats) i va assegurar que hi ha «presos polítics» a l'Estat i que això és una ignomínia.

La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, va acusar el síndic d'haver «caigut a les xarxes de corrupció de CDC» i va assegurar que aquesta és una mostra més de la situació alarmant que, segons ella, es viu a Catalunya.



«Corrompre institucions»

«El nacionalisme és capaç de corrompre institucions com el Síndic de Greuges, que hauria de defensar els drets i les llibertats de tots els catalans», va dir Roldán.

També va titllar Ribó «d'autèntic vividor» del procés independentista, i va manifestar que només troba temps per defensar els polítics separatistes i per fer rodes de premsa en què parlar malament de la justícia espanyola.

Segons va publicar El Periódico, l'empresari Jordi Soler, acusat de finançar CDC, hauria pagat un viatge a Berlín a Ribó i la seva filla per veure la final de la Lliga de Campions entre el Barça i la Juventus l'any 2015.

En una imatge hi surt una foto de Ribó amb un grup de persones a punt d'agafar un avió rumb a la capital alemanya, entre les quals hi ha Josep Antoni Rosell, exdirector d'Infraestructures.cat, o l'empresari Jordi Soler, ambdós vinculats al 3%.

La sol·licitud de Cs es va sumar a la del PSC-Units, que ahir va reclamar al Parlament que es convoqui de manera urgent la Comissió d'Afers Institucionals, que ja va aprovar al juny per unanimitat la compareixença de Ribó per aquests assumptes, a petició de la formació taronja.