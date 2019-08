El personal de terra d'Iberia fa marxa enrere i decideix mantenir la vaga

El personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat ha fet marxa enrere i finalment ha decidit mantenir la vaga de divendres 30 i dissabte 31 d'agost. En l'últim tram de la negociació i quan els representants dels treballadors ja havien desconvocat les aturades com a gest de "responsabilitat", la companyia ha rebutjat crear una comissió de seguiment de l'acord entre les dues parts, tal com havia proposat la mediació del Departament de Treball.

Per això, el comitè de vaga ha abandonat la negociació que estava en marxa des de les 11 hores a la seu de la conselleria i ha posat fi a la "treva" que plantejaven.

Això ha explicat a la sortida el portaveu de la UGT al comitè d'empresa d'Iberia al Prat, Omar Minguillón, i ha dit que, per ara, donen per trencades les negociacions "per culpa de la direcció de l'empresa". "No ens estan respectant", s'ha queixat, i ha retret els representants de la companyia que portin "hores" tancats a una sala de Treball parlant amb Madrid sense comunicar-se amb el comitè de vaga.