Denunciat penalment un conductor per circular a 263 km/h i gravar-se en vídeo

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 50 anys que va circular per la C-33 a 263 quilòmetres per hora, en trams de via on la velocitat màxima era de 120 quilòmetres, amb l'agreujant que conduïa amb una sola mà i gravant-se en vídeo.

El conductor, veí d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) i de nacionalitat espanyola, va difondre el vídeo a les xarxes socials, per la qual cosa els investigadors van iniciar les gestions per identificar el vehicle i la seva identitat.

Segons la policia catalana, arran de l'anàlisi de les imatges i de les gestions realitzades pels agents es va poder determinar amb molta dificultat la via per on circulava l'esmentat turisme -la C-33-, el punt quilomètric, el dia i hora dels fets, el model de cotxe i la identitat del conductor.

L'home va ser denunciat dilluns passat, 26 d'agost, per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir a una velocitat penalment punible, ja que va arribar als 263 quilòmetres per hora en una via on la velocitat màxima permesa és de 120 km/h i de 90 km/h al tram del peatge.

Les respostes davant aquest delicte no van trigar a arribar, ja que ahir el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va avisar que no hi hauria «impunitat» a les carreteres catalanes.

En una entrevista als mitjans, Gendrau va ressaltar que el conductor tenia 50 anys, «contràriament al que es pensa, que els joves són els qui tenen la majoria d'accidents mortals i fan més infraccions, també hi ha una franja d'edat important i elevada» que comet infraccions i pateix accidents.

A més, va advertir que conductes com la del denunciat no només posen en risc la vida del mateix individu, sinó també la d'altres usuaris de la via, «siguin ciclistes, siguin motoristes» o siguin cotxes.

Els agents dels Mossos, que van denunciar aquest dilluns penalment l'home, van demanar que si es té coneixement d'una infracció a través de les xarxes socials, que «es facilitin les dades, així com el dia i l'hora que es van produir els fets».

De moment, el cas queda en mans de la justícia. En concret, és el jutjat número 5 de Mollet del Vallès que s'està encarregant de la seva instrucció.