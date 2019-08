Denunciada una nova agressió sexual durant les Festes de Gràcia

La Taula de Treball sobre el Protocol per a l'Abordatge de les Agressions Masclistes a la Festa Major de Gràcia va assegurar ahir que s'havia interposat una nova denúncia per agressió sexual durant les festes. En un comunicat que l'entitat Feministes Vila de Gràcia va emetre a través de les xarxes socials, es va explicar que «davant del coneixement d'una nova denúncia d'agressió sexual (...), la Taula referma el seu rebuig a qualsevol tipus d'agressió a les dones».

Consultats per Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra ahir no tenien constància d'una nova denúncia per agressió durant aquesta festivitat. Aquest cas se sumaria a les dues denúncies policials presentades fa uns dies per dues dones per agressions sexuals durant les mateixes festes. Els Mossos d'Esquadra tenen obertes dues investigacions per aquests dos casos.

La taula, que inclou diverses associacions del barri de Gràcia, va assegurar que amb aquesta ja són cinc els casos d'agressió sexual entre el 15 i el 21, dies que va durar la festivitat del barri. Una de les pressumptes agressions no va ser denunciada però els Mossos estan investigant-ho, i l'altra s'hauria produit al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona mentre la víctima tornava de les festes.

D'altra banda, l'associació va fer balanç de les actuacions del Punt Lila durant les festes, amb un resultat de 2.536 accions de sensibilització i informació, 22 assessoraments i 23 intervencions.

A més, el comunicat va mostrar-se contundent i va subratllar que a Gràcia «no es toleren agressions ni comportaments que limiten a les dones la seva manera de gaudir de les festes lliurement», i que no permetran «que aquest tipus d'actituds i conductes s'escudin sota un paraigua d'alcohol i de festa, perquè res excusa una agressió».

Precisament, la setmana passada aquesta plataforma que integra institucions, entitats i assemblees feministes, va convocar dues concentracions que van aplegar centenars de persones per mostrar el rebuig davant de dos dels casos de violació denunciats, que van tenir lloc en només dos dies de marge.