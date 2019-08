Conte accepta l'encàrrec per formar el govern de coalició entre el Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles

El primer ministre italià en funcions, Giuseppe Conte, ha acceptat l'encàrrec per formar el govern de coalició entre Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles. Així ho ha anunciat Conte aquest dijous al matí just després de reunir-se amb el president de la República Italiana, Sergio Mattarella. Tots dos partits van tancar dimecres el seu acord de govern per evitar una convocatòria d'eleccions només un any i mig després dels darrers comicis.

Conte presentarà "en els pròxims dies" a Mattarella una proposta de ministres per formar el nou executiu.

A mitjans d'agost el ministre de l'interior i líder d'extrema dreta, Matteo Salvini, va trencar la seva aliança de govern amb el Moviment 5 Estrelles i va reclamar tornar a les urnes. Tanmateix, el PD i el M5S han estat negociant en la darrera setmana per impedir aquest escenari.

Si finalment s'oficialitza la nova coalició de govern, els populistes del M5S passaran de governar a Itàlia amb els ultradretans de la Lliga a fer-ho amb els socialdemòcrates del PD.