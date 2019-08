L'Estat Pendent de pagar a Catalunya 1.317 milions

El Govern va acordar aquest dimarts iniciar les accions legals contra el Govern central per reclamar-li 1.317 milions d'euros pendents de pagament, corresponents principalment al finançament del 2019, com a pas previ a la presentació d'un recurs contenciós administratiu. En concret, l'executiu de Quim Torra considera que aquest deute d'Hisenda de 1.317 milions d'euros procedeix d'una millora de la recaptació de l'any 2019 -de 874 milions d'euros- i d'una part de l'IVA del 2017 que s'havien de liquidar aquest any de 443 milions d'euros.