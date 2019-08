Investiguen dos conductors de Barcelona per seguir altres vehicles a Osca

La Guàrdia Civil està investigant dos joves conductors de 20 i 22 anys, veïns de Barcelona, que suposadament haurien perseguit altres cotxes per les carreteres N-240 i A-22 al terme municipal d'Angües, a Osca. Els fets van tenir lloc el 10 de juny i van ser observats i fins i tot gravats per diversos conductors. Un dels que suposadament va patir una persecució per part dels dos investigats va trucar al 112 d'Aragó per alertar de la situació i demanar ajuda, ja que tenia por que li pogués passar alguna cosa i patís un accident. La policia acusa els barcelonins per un delicte contra la seguretat.