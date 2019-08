Les infermeres catalanes podran prescriure més de mil medicaments

El govern català va donar ahir llum verda al decret d'acreditació de preinscripció infermera, que permetrà que els més de 45.000 professionals d'aquest col·lectiu puguin indicar i dispensar productes sanitaris i més d'un miler de medicaments sense recepta. El decret, el primer text normatiu català que regula la prescripció infermera en el sistema, detalla el procediment que han de seguir els professionals per acreditar-se, i que consisteix en el compliment de dos requisits.

El primer serà disposar d'un títol de Grau d'Infermeria o equivalent, i el segon serà acreditar un mínim d'un any d'experiència professional com infermer o haver superat un curs d'adaptació que s'impartirà de manera gratuïta als professionals que no puguin acreditar l'antiguitat exigida.

Aquesta acreditació capacitarà als professionals de la infermeria per indicar, usar i autoritzar la dispensació de més de 4.700 productes sanitaris, com apòsits, gases o bosses d'ostomia, i de més d'un miler de medicaments no subjectes a prescripció mèdica, la majoria no finançats pel sistema de salut. Tots els tràmits per acreditar-se seran electrònics i hauran de ser els professionals els qui els sol·licitin.