El Govern no contempla eleccions com a resposta a la sentència de l'1-O

La portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va afirmar que l'executiu català no té «damunt de la taula» la convocatòria d'eleccions anticipades com a resposta a la sentència del procés.

En roda de premsa al final de la reunió del Consell Executiu d'ahir, Budó va dir que «no hi ha cap escenari polític que en aquest moment faci pensar al Govern que la resposta a la sentència és la convocatòria d'eleccions» i va afegir que «en qualsevol cas» correspon al president de la Generalitat, Quim Torra, convocar-les.

A propòsit de les paraules de Torra en la conferència que va pronunciar la setmana passada a Prada de Conflent (França) en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, on va parlar de «confrontació» i «desobediència», Budó va assegurar que són compatibles amb la idea de diàleg, una dicotomia que als últims dies ha enfrontat ERC i JxCat.

Segons la portaveu del Govern, quan Torra va parlar de «confrontació democràtica» parlava d'«afrontar políticament un problema que és polític», així com de «no cedir a la repressió» i «no acceptar cap sentència que no sigui l'absolució perquè serà injust».

Al final de la primera reunió del Govern després de la parada estival, Budó va afirmar que els diferents actors polítics, inclòs l'executiu autonòmic, «treballen a contrarellotge per donar una resposta unitària» a la sentència. De fet, Budó va afegir que la conferència del president del 5 de setembre a Madrid anirà en aquesta mateixa línia.

En aquest sentit, va mostrar la seva voluntat que la Diada de l'11-S sigui «una primera resposta, participativa, massiva, lúdica i reivindicativa» a la resolució, en cas de condemna.

D'altra banda, la consellera de Presidència va asseverar que el Govern està «concentrat» i «centrant el màxim d'esforços» en la confecció i aprovació dels pressupostos per al 2020. A més, va apuntar que pròximament s'obrirà la roda de contactes amb els diversos grups parlamentaris per debatre la proposta, així com el treball bilateral entre Economia i la resta de departaments.



El PSC acusa Budó de «mentir»

El PSC va acusar aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, de «mentir al Parlament» quan va negar davant la comissió d'assumptes institucionals que hi hagués vinculació entre el Govern català i el Consell per a la República, un organisme que lidera l'expresident Carles Puigdemont des de Waterloo (Bèlgica).

Per justificar la seva acusació, els socialistes catalans esgrimeixen diverses informacions publicades als últims dies a El Confidencial, on s'assegura que Budó va compatibilitzar el seu càrrec en el Govern amb la seva participació en l'esmentat Consell, i a més s'afegeix que connectava amb Waterloo des del Palau de la Generalitat.

Davant les acusacions, Meritxell Budó va respondre que quan va ser nomenada consellera va deixar de «participar activament» com a membre del Consell per la República. Tot i això, Budó va defensar que «no hi ha cap incompatibilitat entre una activitat política entre una sense cap ànim de lucre amb ser consellera», després de transcendir que va ser membre de l'òrgan i membre de l'Executiu català alhora des del 25 de març fins al 19 de juliol.