El comitè d'Iberia Barcelona demana acabar amb la precarietat al Prat

El president del comitè d'empresa d'Iberia Barcelona, Josep Ramírez, va demanar ahir «responsabilitat» a Iberia i a Aena per acabar amb la precarietat i la falta d'estabilitat que assegura que pateixen els treballadors de terra de la companyia a l'Aeroport de Barcelona-El Prat i per la qual han convocat vagues aquest estiu. En unes declaracions als mitjans abans d'entrar a la reunió de mediació amb la direcció de l'aerolínia a la Conselleria de Treball de la Generalitat, Ramírez va qualificar d'«irresponsabilitat» que la companyia no hagi fet cap moviment fins ara i va defensar que la seva proposta és clara. La reunió de mediació va acabar sense acord, fet pel qual els representants dels treballadors mantenen la vaga de divendres i dissabte.

«Volem que tots els treballadors que avui dia són fixos a temps parcial, passin a ser fixos a temps complet i que 400 companys siguin fixos a temps parcial», va reclamar el president del comitè, que va insistir que reclamen a Iberia una data clara per acabar amb aquesta problemàtica a l'Aeroport de Barcelona. Ramírez també va recordar que aquesta és la tercera reunió de mediació a la qual acudeixen aquest mes, però va defensar que el problema existeix des de fa tres anys: «El temps ens dona la raó. Però nosaltres no volem tenir raó, volem tenir solucions per als treballadors», va sostenir.

El president del comitè també va apuntar que volen una solució definitiva «aquí o on sigui, aquí o a la Taula de Treball a Madrid o on digui l'empresa», va remarcar Ramírez, que va assegurar que El Prat té un problema de precarietat laboral. «Aquesta solució passa per tenir una proposta valenta, una proposta ferma per a una solució definitiva», va afirmar.