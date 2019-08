Hazte Oír recull signatures perquè es condecorin els agents desplaçats a Catalunya l'1-O

L'associació Hazte Oír ha començat una campanya de recollida de signatures per demanar al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Maslaska, que condecori els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que van ser desplaçats a Catalunya l'1-O. L'entitat, que assegura que ha recollit 6.900 suports, remarca que aquests agents van ser "assetjats, colpejats, fustigats, humiliats, expulsats d'hotels i amuntegats en vaixells". "No podem permetre que el govern de Pedro Sánchez estigui més preocupat d'acontentar nacionalistes i separatistes que de reconèixer el mèrit d'aquells que han sacrificat tant per mantenir Espanya unida", ha apuntat el portaveu d'Hazte Oír, Antonio Velázquez.