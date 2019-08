L'aigua, el millor antídot contra l'UFFF a l'estiu

Sí, fa calor. Molta calor. Som a l'estiu i és el que toca, diu tothom. D'acord, però el canvi climàtic està provocant la generalització i persistència d'altes temperatures en aquesta època de l'any, a Catalunya i a bona part del món, fins i tot a zones del planeta on fins ara havien escapat prou de la canícula estival. De fet, ja es conclou que els efectes de les elevades temperatures de l'estiu poden considerar-se tan preocupants com l'impacte de la grip a l'hivern.

Davant aquesta situació, la Generalitat respon amb la campanya 'Un estiu sense UFFF', que recull un conjunt de recomanacions bàsiques per alleujar aquesta sensació asfixiant quan el termòmetre es dispara. Un dels consells bàsics recorda la importància d'hidratar-se i, en això, beure aigua és fonamental. A més, ventilar i mantenir fresques les llars, evitar fer esport i esforços a l'aire lliure a les hores centrals del dia i protegir-se del sol amb crema solar són altres recomanacions elementals per suportar la calor.

En concret, pel que fa a l'aigua, és imprescindible per a la vida, perquè beure'n permet que tots els processos del nostre organisme funcionin adequadament. Això és especialment important en algunes situacions i edats. En adults sans, n'hi ha prou amb beure quan es té set, però en infants i gent gran, quan es pateixen algunes malalties, quan es practica exercici físic o quan les temperatures ambientals són altes, cal prestar-hi més atenció i augmentar el seu consum: d'1,5 a 2 litres al dia, sovint i en petites quantitats, en i entre els àpats. Lògicament, l'aigua és la millor opció entre les begudes i cal evitar l'alcohol. A més, l'aigua també està present en molts aliments (fruites, hortalisses, llet...), i seguir una alimentació saludable que en contingui facilitarà la hidratació d'un cos humà que, recordem-ho, és un 60% d'aigua.

El sistema sanitari, preparat per a les complicacions per la calor

Un dels efectes de l'excessiva calor és la deshidratació, que es pot manifestar amb mal de cap, sequedat de boca, cansament, dificultat de concentració, cremor d'estómac o taquicàrdia. De fet, si es complica, pot derivar en un cop de calor, com els 65 casos registrats l'estiu passat.

Si això passa, la xarxa sanitària pública de salut està preparada. En primer lloc, aquest estiu ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l'atenció primària i hospitalària amb fins a 503 professionals equivalents addicionals, la majoria per als equips d'atenció primària. En segon lloc, com cada estiu, als hospitals el dispositiu permet respondre a qualsevol activitat, adequant-se a les necessitats d'assistència que es produeixin per garantir una resposta adequada i flexible en tot moment. Per últim, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que amplien la cobertura a les zones de costa, en què durant l'estiu augmenta significativament la població.