Desallotgen una platja de Barcelona en trobar una bomba de la Guerra Civil

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar els banyistes que ahir al matí estaven en un tram de la platja de Sant Sebastià de la capital catalana davant l'avís de la presència d'un possible artefacte explosiu, que va resular ser una bomba de la Guerra Civil i que va ser localitzat a dins l'aigua, a uns 40 metres de la costa.

Per això, la platja de Sant Sebastià de Barcelona es va haver de tancar i no es reobrirà fins avui, quan està previst que un vaixell de l'Armada arribi a Barcelona per fer-se càrrec d'explosionar el projectil, que estava submergit a uns tres metres de profunditat.Segons va informar el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els artificiers de la Guàrdia Civil van comprovar l'estat de l'artefacte explosiu, un projectil probablement aeri i procedent de la Guerra Civil, i van creure que el més segur era demanar auxili a l'Armada, en considerar que podia ser perillós manipular-lo.

Per això, van sol·licitar l'ajuda dels especialistes de l'Armada, que ja van salpar de Cartagena i que arribaran avui, quan probablement procediran a fer una explosió controlada de l'artefacte.

Batlle, que va comparèixer davant dels periodistes acompanyat per l'alcaldessa accidental, Laura Pérez, va explicar que l'artefacte va ser descobert per un agent de la Guàrdia Civil de mar durant una «operació rutinària».

Segons fonts dels cossos policials, l'artefacte és un projectil d'1,10 metres d'alt i 80 centímetres de diàmetre. «És habitual trobar aquest tipus d'elements, però ha estat més espectacular per ser un diumenge i estar en plena temporada d'estiu», va dir el regidor.

Els cossos de la Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana, els Mossos i la policia portuària van col·laborar en les tasques de recerca de l'artefacte i en el desallotjament de la platja de Sant Sebastià, que era plena de banyistes en un dia molt calorós del mes d'agost. També es va prohibir el bany a la zona, que va ser acordonada.

Batlle va agrair «el civisme» mostrat pels ciutadans que van haver d'abandonar la platja seguint les instruccions de la policia. El desallotjament de la concorreguda platja va despertar la curiositat de veïns i turistes que es van acostar fins a la zona.