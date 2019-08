manifestació del personal de Trablisa al setembre

? El comitè de vaga de Trablisa va convocar ahir una manifestació per al pròxim 3 de setembre de 12 a 14.30 a les portes d'accés de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat per protestar contra «l'assetjament» que estan patint els treballadors per part de la Guàrdia Civil als filtres de seguretat durant la vaga indefinida iniciada el 9 d'agost. També protestaran en defensa d'una treballadora que ha estat traslladada a una altra arèa de servei fora de l'aeroport després de patir un atac d'ansietat per les «pressions» d'un agent de la Guàrdia Civil. «Diuen que no tenia la formació adequada i no és cert», van lamentar.