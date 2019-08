Augmenta a hora i mitja el retard ferroviari a diverses línies per l'avaria de Sans

Els retards provocats per una avaria a l'estació de Sants ascendeixen ja a hora i mitja. L'avaria ha començat a les 6.30 hores i afecta les línies R2 sud, R2 nord, R11, R13, R14, R15 i R16, segons ha informat Renfe. La incidència s'ha produït a la zona de vies direcció Passeig de Gràcia i fins al lloc s'han desplaçat tècnics d'Adif per procedir a la seva reparació. Renfe ha informat que per tal de minimitzar i no incrementar més els retards s'estan desviant els trens regionals procedents del corredor sud i amb destí Estació de França per via Vilafranca.



La companyia ferroviària ha informat d'aquesta situació a través dels seus canals de comunicació i informació al client. Tot i això, ha apuntat que els "importants retards" derivats fan que les afectacions "siguin importants".





Els trens amb destinació Barcelona Estació de França de les línies R13, R14, R15 i R16 circulen desviats per via Vilafranca. https://t.co/znqQO31ssx — Rodalies Catalunya (@rodalies) August 23, 2019