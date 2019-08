investiguen la tercera agressió sexual en cinc dies

? Els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió sexual comesa aquest matí a Barcelona, la tercera en menys d'una setmana. Fonts consultades van explicar que poc abans de les 7 hores una dona va ser assaltada per un individu quan obria la porta del seu edifici, al districte d'Horta-Guinardó. L'agressor va aprofitar aquest moment per entrar al vestíbul de la finca i assetjar-la. Una altra persona va sentir els crits d'auxili de la víctima i va acudir per ajudar-la, cosa que va provocar que l'agressor es donés a la fuga. Amb aquesta són tres les agressions sexuals a Barcelona els últims cinc dies.