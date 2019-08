Interior proposarà l'enduriment del Codi Penal contra els lladres reincidents

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar que presentarà «una proposta d'enduriment del Codi Penal en els propers mesos» per donar més eines als jutges perquè els lladres, «sobretot els multireincidents», vagin a la presó. En una entrevista a la Cadena SER, Buch va dir que hi ha la sensació que els delinqüents «entren per una porta i surten per l'altra», i cal «anar a la mare dels ous» per combatre aquesta situació «amb ingressos a presó».

Per això transmetrà aquesta proposta al ministre de l'Interior perquè el Congrés comenci un debat per impulsar un canvi legislatiu. Només el 10% dels lladres que exerceixen robatoris violents a Barcelona entra en presó preventiva. El conseller també va parlar del top manta, que considera que genera inseguretat perquè «si estic mirant la manta és més fàcil per un furtador».

Va explicar que el proper 5 de setembre ha convocat una reunió per impulsar el Pla Barcelona Ciutat Segura per abordar la seguretat «amb tots els agents».



«Barcelona Ciutat Segura»

El conseller d'Interior va explicar que el pla integral Barcelona Ciutat Segura que es va anunciar a la Junta de seguretat del 19 de juliol està «en un bon moment». Després de rebre «una molt bona resposta» va convocar a «tots els agents» el dijous 5 de setembre per «començar a distribuir com treballar». L'objectiu és que a més de seguir afrontant la seguretat des del punt de vista policial, incrementar la relació amb altres agents com transports públics o associacions de veïns, va dir.

També es va referir a les paraules del tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Abert Batlle, que va dir que es vivia una «crisi de seguretat» a la ciutat. «En cap cas Barcelona té una crisi de seguretat», va indicar Miquel Buch, que va dir que «si ens enfrontéssim a una crisi de seguretat seria perquè l'administració no sabria fer-hi front». Va dir que les paraules de Batlle es van «malinterpretar» perquè «no volia dir-ho com es va interpretar».



Operacions policials

Les operacions policials que es duen a terme a Barcelona contra els narcopisos o els robatoris a municipis poden traslladar els delictes en altres indrets de l'Àrea Metropolitana, va reconèixer Buch. «Ja sabem que són vasos comunicants, que quan pressiones per un costat et surt per l'altre».

El conseller va lloar l'activació del pla Ubiq (de reforç de la presència policial i percepció de seguretat a Barcelona), el pla Polièdric (d'atenció a menors estrangers no acompanyats per evitar que delinqueixin) i també el pla Barcelona Segura.

Buch, va assegurar que «el fenomen del top manta, en les diverses enquestes que hi ha, és un element que genera una percepció d'inseguretat».

El conseller va afegir que els manters distreuen els vianants i això fa que sigui «més fàcil» que els carteristes cometin furts, encara que no va apuntar que hi hagi una relació entre els venedors ambulants i els lladres.

El diputat d'ERC Rubén Wagensberg va titllar «d'estratègia política populista» les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, en les quals relaciona la presència de manters a Barcelona amb l'increment de la inseguretat a la ciutat. I el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián va assegurar que «el fet de culpabilitzar els manters es cura al carrer a 35 graus».

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, va demanar al conseller d'Interior que aporti solucions per millorar la seguretat a Barcelona, en lloc de pensar com si fos un «tertulià estival», amb arguments «sense sentit» en els que relaciona l'augment de furts amb el top manta.