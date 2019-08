Jordi Sànchez rebutja avançar les eleccions i demana a ERC que no faci «política de partit»

El diputat de JxCat suspès al Congrés Jordi Sànchez va rebutjar un avançament electoral a Catalunya com a resposta a una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem (TS) als líders independentistes, i ha demanat a ERC que no faci «política de partit» amb aquesta qüestió.

«Demano que no s'utilitzi la resposta a la sentència per fer política de partit. Barrejar anticipadament la resposta a la sentència amb eleccions són ganes de fer-nos combregar amb rodes de molí», va destacar en una entrevista a Europa Press des de la presó de Lledoners.

Així es va pronunciar després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, hagin contemplat recentment la possibilitat d'un avançament electoral com a reacció a una sentència condemnatòria del TS. Segons Sànchez, els qui volen o els qui insinuen que volen eleccions anticipades han de concretar «què farien el dia després de les eleccions que no puguin fer ara», i argumenta que no entén per què una resposta a la resolució ha de passar per uns comicis quan ja hi ha una majoria parlamentària, de com a mínim 80 escons, contrària a una sentència condemnatòria.

«Un avançament electoral quan no s'ha arribat a la meitat de la legislatura ha d'estar justificat per alguna cosa més que per les legítimes ànsies d'arribar tan aviat com sigui possible a la presidència de la Generalitat», defensa el també exlíder de l'ANC.

En la seva opinió, les diferències actuals entre JxCat i ERC són «danys col·laterals davant l'absència d'unitat», i va al·legar que la rivalitat electoral en temps de tensió política i de reiterades convocatòries electorals obliga a marcar constantment diferències, i que això contamina qualsevol espai de relació. Assenyala que la relació personal entre els líders independentistes empresonats és bona i que, políticament, les relacions entre els presos són irrellevants perquè (apunta) mai no han passat per les seves mans.



«Danys colaterals»

El president de la Cambra de Comerç i Turisme de Barcelona, Joan Canadell, assegura que la pròxima Diada de l'Onze de Setembre ha de tenir com a únic objectiu «exigir unitat» a l'independentisme i lamenta les disputes entre ERC i JxCat pel lideratge d'aquest espai polític. Canadell veu «trist» que hi hagi aquestes disputes.