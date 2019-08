El 90% dels lladres violents que delinqueixen a Barcelona eviten la presó

Les detencions que han practicat els Mossos d'Esquadra per robatoris amb violència i intimidació a Barcelona han augmentat aquest 2019 un 80%, mentre que aquest tipus de fets delictius han crescut prop d'un 30% aquest any. En aquest sentit, només el 10% dels lladres detinguts ingressa a presó provisional.

L'intendent dels Mossos a Barcelona, Ignasi Teixidor, va subratllar que les dades mostren «la implicació» dels agents a la ciutat per donar resposta a aquesta problemàtica delincuencial, segons va dir en roda de premsa després d'una reunió de seguiment del pla estival d'acció policial a Catalunya i Barcelona, encapçalada pel director general de la policia catalana, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap, Eduard Sallent.

Teixidor va detallar que les detencions per furts han augmentat un 30% mentre que els fets delictius d'aquest tipus s'han incrementat al voltant d'un 5%, unes xifres que per a l'intendent donen «esperança» que es podrà revertir la situació d'aquí a poc temps.

Martínez va explicar que hi ha «increments en determinats fets delictius que generen una alta percepció d'inseguretat» per part de la ciutadania, en referència a l'augment d'homicidis i de robatoris amb violència a l'espai públic. Més enllà de l'activitat policial, que va dir que és més intensa aquest estiu, el director general de Mossos va apostar per impulsar modificacions legislatives «que ajudin tant el poder judicial com els cossos de seguretat» a treballar contra aquests fets delictius que generen una percepció més alta d'inseguretat.

Fonts de la policia catalana també van detallar que el 2018 hi van haver 1.627 detinguts per robatoris violents a Barcelona però que només 159 van ingressar a la presó, un 9,77%, mentre que fins al 15 d'agost del 2019 s'han arrestat per aquest delicte 1.529 persones, de les quals només 165 han ingressat en presó provisional, un 10,79%. Diversos sindicats dels Mossos apunten a la manca de prevenció i patrullatge com una de les causes de la inseguretat.



Homicidis

Els Mossos també estan analitzant si l'increment d'homicidis a Barcelona és «estructural o conjuntural» i fonts del cos policial destaquen que no es tracta de fets connexos malgrat apuntar que dos terços estan relacionats amb el tràfic de drogues i poden ser per revenja.

La policia catalana reconeix que les dades delictives de robatoris al carrer i homicidis no són bones però rebutja que siguin alarmants o excepcionals, i fonts del cos asseguren que els agents donaran resposta a les noves realitats delinqüencials (després de convertir els narcopisos en «residuals» i reduir els robatoris a domicilis).

En el cas dels homicidis, aquest any ja n'hi ha hagut 12 a Barcelona i els Mossos n'han resolt cinc (vuit tenint en compte tres casos resolts d'anys anteriors), mentre que el 2018 en van haver 10.



Mancances al cos

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra van considerar que la manca de prevenció i patrullatge d'agents per la falta d'efectius és una de les principals causes de la inseguretat a Barcelona i a la resta de Catalunya.

El portaveu d'Uspac, Francesc Vidal, va assegurar que la Policia catalana es va caracteritzar en els seus inicis per la prevenció i el «patrullatge preventiu». I va considerar que s'està deixant de banda aquesta funció per una sèrie de factors: la falta d'efectius, que ha qualificat de gravíssima; la destinació d'agents a dispositius com el Toga (de vigilància de seus judicials), i la «mala gestió del Departament d'Interior» amb set anys sense promocions de mossos nous (fins aquest any, en què s'han graduat i incorporat 466 efectius).



Servei Toga

També va apuntar al «degoteig» de mossos que es traslladen a policies locals i va assegurar que, en l'actualitat, les patrulles de la Policia catalana només tenen capacitat per acudir als incidents en els quals són requerits, però no són prous per dur a terme tasques de prevenció. Va recordar que Uspac va demanar l'anul·lació del servei Toga (que es va activar el 6 de febrer davant de diverses accions dels CDRs) perquè «cada dia està traient del carrer prop de 300 efectius a tot Catalunya».