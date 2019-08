Els vigilants del Prat denuncien poc interès de l'empresa per resoldre la vaga

El comitè de vaga dels vigilants de l'Aeroport de Barcelona va denunciar ahir la falta d'interès de Trablisa, la concessionària del servei, per resoldre el conflicte i va alertar que està començant a traslladar personal d'altres ciutats per garantir l'operativa al Prat. La vaga indefinida dels vigilants dels controls de seguretat compleix avui la seva jornada número onze sense que ni tan sols estigui prevista, de moment, cap reunió de negociació entre el comitè i la direcció de Trablisa. Mentre que la companyia afirma que existeixen «contactes» amb el comitè encara que no reunions.