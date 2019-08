Un dispositiu de la Guàrdia Urbana contra el top manta a la Barceloneta va sorprendre un grup de venedors al Moll de la Fusta, que va fugir cap a la Ronda Litoral per la presència policial. La irrupció dels manters a la via, intentant fugir entre els cotxes, va obligar a tallar momentàniament la circulació com a mesura preventiva (imatge, AntiRadars BCN). Els fets van passar a les cinc de la tarda i el tall va durar pocs minuts.