Els Mossos investiguen la violació d'una dona al barri d'Horta-Guinardó

Els Mossos d'Esquadra investiguen una suposada agressió sexual comesa de matinada el cap de setmana passat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona a una jove major d'edat que tornava de les festes de Gràcia de la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement d'aquests fets cap a les sis del matí del diumenge 18 d'agost i ràpidament van iniciar una investigació per intentar identificar i detenir l'autor o autors de l'agressió.

La noia, segons van explicar fonts de la investigació, tornava a casa seva després d'assistir a les festes del barri de Gràcia quan va ser violada al districte d'Horta-Guinardó. La jove, que és major d'edat, va acudir a un hospital a passar un reconeixement mèdic després de la violació i ja ha interposat denúncia davant els Mossos d'Esquadra, segons les fonts.

De moment, els Mossos d'Esquadra no van practicar cap detenció per aquest cas, segons les fonts. Centenars de persones es van concentrar la tarda d'ahir a la plaça de la Vila de Gràcia per protestar contra la violació que presumptament va patir la dona. Representants d'entitats van llegir un manifest que condemnava els fets i, en acabar, van convidar els assistents a manifestar-se fins a la plaça Lesseps pel carrer Gran de Gràcia. L'alcaldessa accidental, la tinent d'alcalde Laia Bonet i la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, van lamentar l'agressió després de la concentració.