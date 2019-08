Membres del PDeCAT crítics amb Puigdemont es reuneixen a Poblet al marge de JxCat

Membres crítics del PDeCAT i representants d'altres formacions contraris a la unilateralitat es reuniran el dissabte 21 de setembre al monestir de Poblet per debatre sobre el futur de Catalunya, van explicar diverses fonts.

Segons va publicar El Confidencial, està previst que més de 200 persones assisteixin a aquestes jornades que se celebraran sota el títol d'«El país de demà».

Impulsades per la societat civil, els organitzadors van convidar a les jornades la senadora de JxCat Marta Pascal; l'exdiputat del PDeCAT al Congrés Carles Campuzano i l'exconseller i exalcalde de Sant Cugat del Vallès Lluís Recoder, i també es preveu que hi acudeixin representants de formacions com Convergents, Lliures, la Lliga Democràtica i del PSC.

Les jornades se celebraran el mateix mes en què està previst que es dugui a terme la reorganització de l'espai de JxCat, que inclou el PDeCAT i la Crida.

Consultats per Europa Press, els crítics del PDeCAT van deixar clar que es tracta d'una iniciativa de la societat civil i que «no té res a veure amb els partits».

Precisament, la Crida Nacional per la República, impulsada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exlíder de l'ANC pres Jordi Sànchez, es reactivarà el dimarts 17 de setembre amb la celebració d'una assemblea per constituir les sectorials ideològiques del moviment polític, el mateix mes en què està previst que es dugui a terme la reordenació de l'espai de JxCat. Fonts de la Crida consultades per Europa Press van explicar que el moviment, que es va fundar el 27 de gener d'aquest any, segueix així l'activitat després que a finals de juliol ja convoqués les seves bases per plantejar propostes que guiessin «en el camí cap a la independència i a la construcció de la república».

Aquesta reunió del moviment polític, que formalment és una associació però que també està registrat com a partit, té lloc el mateix mes en què s'ha de fer la reordenació de l'espai de JxCat, del qual formen part la mateixa Crida i el PDeCAT.

En la reunió del 17 de setembre, segons les citades fonts, es crearan tres grans sectorials ideològiques (esquerres, socialdemòcrata i liberal).