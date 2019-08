Junqueras obre la porta a convocar eleccions com a resposta a la sentència

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va obrir la porta ahir a convocar eleccions com a resposta de l'independentisme a la sentència que s'espera en les setmanes vinents del Tribunal Suprem sobre el referèndum il·legal d'independència de l'1-O.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Junqueras, en presó preventiva per la causa del procés, va apuntar: «Convocar eleccions és una opció que no cal descartar mai».

Encara que la convocatòria electoral és competència del president de la Generalitat, Quim Torra, ERC és el seu soci en el Govern i diverses veus del partit han subratllat que, si no s'aproven els pressupostos, sense renovar des de 2017, convindria anar a eleccions. Junqueras va reiterar ahir que ERC aposta pel diàleg i va avisar que el seu partit «no necessita sobreactuar ni cridar per dir que és independentista».

«Ho sap tothom. Anàvem a les manifestacions de l'11-S quan érem 5.000 persones», va insistir el líder republicà en una entrevista a Catalunya Ràdio (que va respondre per carta des de la presó).

I va assegurar que la solució passa pel diàleg i la democràcia: «Només amb el diàleg s'arriba a consensos. Tenim l'obligació d'adreçar-nos a tothom, als independentistes com nosaltres i als qui encara dubten».

A més a més, va afegir que, com que ERC va guanyar les eleccions generals a Catalunya, la seva estratègia està avalada: «ERC va guanyar les eleccions. Crec que això avala que l'estratègia d'ERC és correcta i que hem de fer això que dèiem: no obstaculitzar i així evitar un govern de dreta i d'extrema dreta».

Sobre la investidura de Pedro Sánchez va declarar que ERC «no imposa línies vermelles al diàleg i a la negociació», sense renunciar, va matisar, a l'objectiu, legítim i necessari, en les seves paraules, de la República catalana.



Retrets

«No he sentit mai ningú d'ERC que hagi renunciat a aconseguir la sobirania. Si algú diu o insinua això, haurà de preguntar-se quins interessos personals té», va defensar en ser preguntat si tornen a l'autonomisme, i va asseverar que la seva voluntat és construir un projecte ampli i plural.

«Amb retrets i repartint culpes o carnets de bons i dolents no anirem gaire lluny», va opinar en ser preguntat pels desacords amb JxCat.

Sobre el pacte de JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona, que va donar la presidència a la socialista Núria Marín, va criticar que «han dit una cosa i han fet just el contrari» i va afegir que no entén que, havent-hi una majoria independentista, regalessin la presidència al PSC.



Eleccions catalanes

Preguntat per la resposta a la sentència, va opinar que la decisió l'ha de prendre la gent, però va asseverar que sempre està d'acord amb les decisions del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès: «Convocar eleccions és una opció que no s'ha de descartar mai».

Sobre l'ANC i la polèmica d'alguns antics càrrecs d'ERC per no voler assistir a la manifestació de l'11-S, ha convidat la gent a anar-hi perquè va assegurar que és la diada de tots els catalans, «pensin com pensin».



Torra: cinc hores amb els presos

En paral·lel, la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va criticar «l'ofegament econòmic» de l'Estat envers Catalunya, i li va reclamar uns 1.300 milions d'euros en concepte de les bestretes del model de finançament pendents de pagament (més de 800 milions) i de liquidació de l'IVA (480).

I el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir ahir durant cinc hores amb els presos independentistes a la presó de Lledoners.