un incendi va afectar la matinada d'ahir 40 metres del guarniment del carrer Llibertat elaborat per les festes de Gràcia, així com uns baixos, un local i un primer pis amb un habitatge on viuen cinc persones, que han hagut de ser desallotjades. «Estem emocionalment molt tocats, ha sigut la feina de molts mesos», va dir la portaveu de la Comissió de Festes. La policia investiga els fets.