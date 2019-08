Cinc joves són detinguts per quatre robatoris violents a Mataró

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i l'11 d'agost cinc joves per cometre quatre robatoris violents a Mataró, amb el telèfon mòbil de la víctima com a objectiu principal en tots els casos. Tres dels detinguts, menors d'edat, són els autors del robatori amb intimidació a un jove diumenge 11 a la zona de l'estació, on el van amenaçar amb una navalla i li van robar el mòbil. El quart detingut és un jove de 21 anys, autor presumptament d'un robatori amb violència el 26 de juliol. La víctima d'aquest robatori va denunciar que un grup de cinc persones el van assaltar a la platja del Varador i el van agredir fins que va perdre el coneixement. El cinquè detingut per robatori violent va ser el 9 d'agost després de rebre l'avís que un jove havia intentat robar el mòbil d'una dona. En l'escorcoll, van trobar els objectes que acabava de robar i també els d'un segon crim comès pocs minuts abans.