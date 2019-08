Un ciclista i el conductor d'un turisme moren en dos accidents

Un ciclista que circulava per la B-122 a Castellbell i el Vilar (Bages) i el conductor d'un turisme que va sortir de la via la nit de dissabte mentre anava per l'A-7, han mort aquest cap de setmana en dos accidents de trànsit diferents, amb la qual cosa el nombre de víctimes a les carreteres catalanes des de l'1 de gener s'eleva ja a 108.

El Servei Català de Trànsit va informar ahir que l'accident en què va morir el ciclista, M.N.G., un home de 50 anys i veí de Pallejà, va passar dissabte al matí quan al punt quilomètric 18,2 de la B-122 van topar una furgoneta i una bicicleta per causes que s'estan investigant. El ciclista va ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir hores després. D'altra banda, cap a les 22.52 hores de dissabte el conductor d'un turisme, J.L.C.F., de 46 anys i veí de la Canonja, va morir a l'A-7, arran d'una sortida de via a Vila-seca (Tarragonès).