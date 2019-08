El secretari general de la Crida: «S'hauria de plantejar que el PDeCAT es dissolgués»

El secretari general de la Crida Nacional per la República i diputat de JxCat al Parlament, Antoni Morral, va opinar que, en el procés de reordenació de l'espai polític de Junts per Catalunya, «s'hauria de plantejar que el PDeCAT es dissolgués». Així ho va suggerir Morral, en ple debat sobre com estructurar JxCat com a organització política.

JxCat és la marca electoral amb la qual el PDeCAT i independents agrupats sobretot en la Crida -moviment impulsat per Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i Quim Torra- es van presentar en els diferents comicis celebrats a Catalunya des de 2017.

Més enllà dels grups constituïts al Parlament, a les Corts i en els ajuntaments, JxCat manca encara d'estructura orgànica, però aquest estiu, va explicar Morral, hi continua havent «converses» per articular la nova organització i «a la tardor està previst un congrés, una convenció o un espai de trobada per ordenar políticament aquest espai». Morral va remarcar que «l'1-O no tenia una lògica partidària», i d'aquí va néixer JxCat, que segons el seu parer hauria de conservar aquest esperit unitari, transversal i no partidista. Per això, ha dit, "s'hauria de plantejar que el PDeCAT es dissolgués", si bé ha recalcat que això és només "una opinió" i que "cada partit és sobirà" per prendre les seves decisions.

"No soc del PDeCAT. Aquest és un debat que farà bé de tenir la gent del PDeCAT", ha comentat Morral, que ha insistit que no vol "interferir en el que ha de fer" la formació hereva de l'antiga Convergència.

Segons Morral, el procés "exigeix generositat a tots" els actors de l'independentisme: "Hem de posar els objectius que compartim l'1-O i els interessos del país pel davant d'altres interessos personals i partidaris". Per culminar aquest procés d'ordenació de JxCat, ha assenyalat, "primer cal definir quina és la finalitat, l'objectiu i el projecte d'aquest espai". Segons el seu parer, JxCat ha de ser una "organització de nou encuny", que igual que la Crida busqui una "unitat transversal" i tingui com a prioritat "fer efectiu el mandat de l'1-O". La Crida, ha destacat Morral, va néixer com a "associació" encara que té registrat també un partit "per si es considera que en un moment donat cal utilitzar-lo". En aquests moments, segons ha explicat, la Crida es troba en ple procés de guanyar "musculatura" com a "eina política". Al setembre, l'organització iniciarà el procés de constitució dels seus corrents ideològics i per al 29 de novembre està prevista la "constitució del consell de representants territorials, sectorials i dels corrents ideològics".