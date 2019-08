Batlle nega discrepàncies amb Colau en el tema de la seguretat a Barcelona

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va afirmar ahir que tant ell -que el dimecres va assegurar que la ciutat passava per una crisi de seguretat- com l'alcaldessa, Ada Colau, i els Mossos d'Esquadra han dit «el mateix» sobre la seguretat de la ciutat. «Si mireu el contingut de les declaracions i no traieu només una part, tots hem dit el mateix», va explicar als periodistes al barri de Gràcia, fins a on es va desplaçar per assistir a una reunió de l'associació de veïns al costat del diputat de PSC-Units Ramon Espadaler.

Batlle va explicar que ha tingut oportunitat de parlar sobre aquest tema amb els comandaments de la policia autonòmica durant l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A que es va celebrar ahir a Barcelona. «Hem parlat precisament durant l'homenatge a les víctimes amb el director general de la policia i hem coincidit que estem dient exactament el mateix», va remarcar, en referència al director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez.



Qüestió de matisos

Batlle va recordar que, a les seves declaracions d'aquesta setmana, tant els Mossos com Colau han reconegut que existeix «un problema de seguretat», i que les úniques diferències són els matisos. Preguntat per si hi ha distinció entre crisi o problema de seguretat, va indicar: «Veritat que hi ha un problema de seguretat? Doncs a partir d'aquí, anomeneu-ho com vulgueu».

També va destacar l'«extraordinària col·laboració que està havent-hi entre les forces de seguretat» a la ciutat, i va posar com a exemple la coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos a les festes de Gràcia.

Després de l'atenció als mitjans, un veí del barri es va apropar per transmetre al regidor les seves inquietuds sobre la inseguretat a la ciutat, i Batlle li va assegurar estan treballant per promoure una reforma legislativa del Codi Penal, perquè la reincidència i els robatoris estiguin més penats.

El dia abans, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia evitat parlar de crisi de seguretat, qualificant de «fets puntuals» els apunyalaments i homicidis que s'han donat a la ciutat aquest estiu. Colau va destacar que no són fets «connectats» i va demanar no generalitzar. L'alcaldessa considera que Barcelona és una «ciutat segura» però amb «problemes de seguretat» entre els quals destaca l'augment, els darrers dos anys, dels furts i els robatoris. Va recordar que el govern municipal demanava fa un any més efectius policials, per revertir aquesta situació, i va apostar per un canvi en la resposta judicial que «dissuadeixi» els delinqüents de reincidir en el delicte.