Reclamen explicacions per la relació del síndic amb la trama del 3%

Ciutadans va proposar a la Mesa del Parlament la compareixença urgent del síndic de greuges, Rafael Ribó, davant d'un ple «urgent, extraordinari i específic» perquè informi dels suposats obsequis d'alt valor patrimonial que hauria rebut per part de membres de la trama de corrupció del 3%.

La portaveu de la formació taronja al Parlament, Lorena Roldán, va sol·licitar la sessió perquè Ribó «se sotmeti al control parlamentari» per informacions segons les quals Ribó hauria acceptat obsequis d'alt valor patrimonial de particulars i empreses vinculades a la causa del 3%, investigada a l'Audiència Nacional. Aquesta sol·licitud se suma a la del PSC-Units, que ahir va reclamar al Parlament que es convoqui de manera urgent la Comissió d'Afers Institucionals, que ja va aprovar al juny per unanimitat la compareixença de Ribó per aquests assumptes, a petició de Cs, i que encara no s'ha substanciat.

Roldán va apuntar en una piulada que seria «molt greu que qui ha de defensar tots els catalans hagués acceptat un viatge de 39.000 euros de la mà del clan de Convergència».Les demandes de Ciutadans i del PSC coincideixen amb el dia en què El Periódico va publicar que Jordi Soler, acusat de finançar CDC, hauria pagat un viatge a Berlín a Ribó i la seva filla per veure la final Barça-Juventus del 2015. En la informació es veu una foto de Ribó amb un grup de persones a punt d'agafar un avió rumb a la capital alemanya, entre les quals hi ha Josep Antoni Rosell, exdirector d'Infraestructures.cat, o l'empresari Jordi Soler, ambdós vinculats al 3%.