El publicista que va «perdonar» 80.000 euros l'1-O va obtenir 8 milions en contractes públics

Ferran Burriel, director de l'agència de publicitat NothingAD, va declarar durant el judici del procés al Tribunal Suprem que no va cobrar una factura de 80.440 euros a la Generalitat per anuncis sobre la campanya del registre de catalans a l'exterior amb relació al referèndum de l'1-O. Tanmateix, després de la consulta, entre els anys 2018 i 2019 , l'empresa va obtenir del Govern diversos concursos públics per valor de 8,2 milions d'euros.

Segons va informar ahir El Confidencial, són vuit els contractes que l'empresa de publicitat hauria obtingut, tal i com consta en la informació sobre contractació pública del Govern català.

Alguns d'aquests concursos van ser negociats directament amb l'executiu o a través d'ens com l'Agència Catalana de Turisme o l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. Dels vuit concursos, dos d'ells es van obtenir en una unió temporal amb la companyia Kardumen Grau Clotet.

Els tres principals contractes que va obtenir l'empresa de Burriel amb la Generalitat han estat un de 4,3 milions d'euros per part de la Direcció General de Difusió per publicitat a internet; un altre de 2,4 milions d'euros per la gestió de publicitat institucional en mitjans digitals, i un altre de 864.000 euros per definir objectius i estratègia d'una campanya a les xarxes socials.

Segons el rotatiu, en tots els casos NothingAD va obtenir la millor puntuació i va dur a terme l'oferta més baixa. En aquest sentit, asseguren que segons el Registre Mercantil l'empresa va facturar 2,2 milions d'euros al tancar el 2017, uns diners que contrasten amb els que ha ingressat en els últims anys per la Generalitat.

En la seva declaració com a testimoni, Burriel va explicar que van emetre una factura de 80.000 euros al juny d'aquell any, però que no van cobrar aquest servei tot i que el van fer.

A preguntes del fiscal Jaime Moreno, va assegurar que va reclamar cobrar aquests diners, tot i que no ho va fer per la via judicial. Finalment, «després de parlar amb la Generalitat», van decidir fer una factura negativa.