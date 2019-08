L'Ajuntament admet que Barcelona pateix una «crisi de seguretat»

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va admetre ahir que existeix una «crisi de seguretat» a la ciutat, on van augmentar un 9% els fets delictius, encara que els delictes contra persones han disminuït un 1,27% durant l'últim semestre.

En un acte a Barcelona al costat del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, Batlle va demanar fer un anàlisi «seré i responsable» sobre la sensació «d'inseguretat» a la capital catalana i va voler llançar un missatge d'optimisme: «Barcelona -va dir- segueix sent una ciutat segura per comparació amb altres com París, Londres o Roma».

A Barcelona es van registrar del començament d'any ençà un total de tretze víctimes mortals, tres més de les deu que hi va haver a la capital catalana al llarg de tot 2018.

Batlle va afirmar que si bé hi ha una «percepció per part de la ciutadania d'inseguretat», la situació «no és irreversible», i que «estan prenent mesures per revertir la situació» i evitar que es cronifiqui.

En relació amb els tres apunyalaments que s'han produït les últimes 24 hores a la ciutat, Batlle va dir que «hem d'intensificar les polítiques de seguretat, però sense oblidar que aquestes són, per damunt de tot, polítiques socials, que han d'anar acompanyades d'altres polítiques en matèria d'urbanisme, o de serveis socials», entre d'altres.

«El més important és prevenir, però si ocorren aquest tipus de successos és vital que hi hagi una intervenció policial que permeti recuperar la confiança de la ciutadania, i en gairebé tots aquests casos els Mossos d'Esquadra han identificat o detingut als autors», va recordar.

Un home va resultar ferit greu la matinada d'aquest dimecres al districte de Sant Martí de Barcelona després de rebre una punyalada en una baralla amb una altra persona. És el tercer de la ciutat en un dia.