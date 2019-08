Jordi Cuixart surt de la presó de Lledoners per ser operat de l'oïda a Manresa

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en presó preventiva a l'espera de sentència en el judici a la cúpula del procés al Tribunal Suprem, va sortir ahir de la presó de Lledoners (Barcelona) per ser sotmès a una operació a l'oïda a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La intervenció va ser confirmada a Efe per fonts d'Òmnium, que van declinar, no obstant això, donar més informació sobre l'estat de Cuixart per respecte a la seva «intimitat».

Fonts penitenciàries han detallat que Cuixart va obtenir l'autorització del Tribunal Suprem per sortir de presó ahir i ser intervingut a l'hospital, on està sota custòdia policial.

Una vegada els metges li donin l'alta, en una data encara per concretar, el president d'Òmnium, per al qual la Fiscalia demana 17 anys de presó per rebel·lió, serà traslladat de nou al centre penitenciari de Lledoners.