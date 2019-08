Renfe i el sindicat convocant xifren en un 2,2% el seguiment de la vaga parcial

Renfe i el sindicat CGT, convocant de la vaga parcial d'aquest dimecres, han xifrat en un 2,2% el seguiment de l'aturada al conjunt d'Espanya. Per la seva part, la companyia ha destacat que la primera franja afectada per la vaga, de les dotze del migdia a les quatre de la tarda, ha transcorregut amb normalitat i sense cap incidència remarcable. El segon període d'afectació de la vaga serà de les vuit del vespre a mitjanit, quan també hi haurà els serveis mínims decretats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el ministeri de Foment. Concretament, els serveis essencials seran del 40% per a Rodalies, del 65% per a Avant i del 78% per a trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat. Al seu torn, la CGT ha denunciat en un comunicat que aquests serveis mínims vulneren el dret dels treballadors a fer vaga.

D'aquesta manera, el sindicat ha lamentat que el seguiment del 2,2% i l'ha atribuït al fet que els maquinistes, interventors i supervisors de serveis a bord han hagut de cobrir els serveis mínims decretats, així com també hi han estat obligats un 92% de la resta de personal de comercial –venda de bitllets a taquilla, megafonia i atenció al client–. Del 7,15% restant de treballadors que tenien l'opció de fer la vaga, segons la CGT, l'han seguida entre un 80% i un 90%.

Per la seva part, Renfe ha justificat el baix seguiment de l'aturada al fet que ha estat convocada per un sindicat "minoritari". La CGT, que preveu repetir les aturades el 30 d'agost i l'1 de setembre, demana un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis i el dret a promoció interna, entre d'altres reclamacions.