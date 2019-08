Set morts violentes durant l'estiu fan saltar les alarmes sobre la seguretat a Barcelona

L'indret on van trobar el cadàver de la dona de 46 anys, a Can Tunis.

Dos homes van ser apunyalats de gravetat a Barcelona en dues baralles ocorregudes al districte de Ciutat Vella, segons que van informar els Mossos d'Esquadra, que per ara han detingut una persona com a presumpta autora d'una de les agressions. Aquest és el quart incident violent en una setmana a la capital catalana, un fet que ha fet saltar les alarmes sobre la seguretat. Des del 23 de juny hi han hagut set morts violentes a Barcelona, la majoria com a conseqüència de baralles.

El primer apunyalament es va produir cap a les 21.45 hores de dilluns al Pou de la Figuera, al barri de la Ribera, on per causes que s'investiguen un home va quedar ferit de gravetat per arma blanca.

La víctima va rebre una punyalada al tòrax i va ser traslladada d'urgència a l'Hospital del Mar, encara que no es tem per la seva vida, apunten fonts policials.

I ahir a la matinada, cap a les 5.30 hores, al Pla de Palau, al barri de la Barceloneta, es va produir una nova agressió amb arma blanca que va acabar amb un altre home ferit de gravetat i traslladat a un centre hospitalari.

Els Mossos d'Esquadra van detenir poc després al presumpte autor d'aquesta agressió. Es tracta del quart incident violent que es produeix a la ciutat de Barcelona en només una setmana.

El passat 8 d'agost un home de 45 anys va morir en una baralla amb una altra persona a la Plaçeta del Comerç, molt a prop d'Arc de Triomf, i ahir va aparèixer morta una dona de 46 anys a sota d'un camió aparcat al passeig de Can Tunis, en una zona poc transitada del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Al barri de la Mina del municipi veí de Sant Adrià de Besòs, a més, es va produir diumenge una baralla que va acabar amb la mort per apunyalament d'un home de 30 anys.

Les set morts violentes des del 23 de juny a la capital catalana han agreujat la percepció d'inseguretat. Dels 11 morts per violència a Barcelona, set han estat durant aquest estiu i la majoria per baralles. De gener a agost d'aquest any ja hi ha hagut més morts que en tot l'any passat (n'hi va haver 10). Pel que fa al 2017, Barcelona va registrar 13 homicidis amb violència.

En àmbit català, un total 47 persones van ser víctimes d'homicidis o assassinats a Catalunya des de principis d'any, amb la qual cosa ja se superen les 44 morts violentes que hi va haver a la comunitat al llarg de tot el 2018.

En concret, fins al juny d'aquest any es van produir a Catalunya 37 homicidis o assassinats consumats, segons l'estadística de criminalitat dels Mossos d'Esquadra, als quals se sumen altres deu registrats al juliol i agost, de manera que la xifra de víctimes s'eleva fins a 47, tres més que en tot l'any passat.