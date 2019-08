Serveis mínims del 40% a Rodalies durant la vaga d'aquest dimecres a Renfe

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Foment han establert un serveis mínims del 40% per als trajectes de Rodalies durant la vaga parcial convocada pel sindicat CGT. Així, entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda i de vuit del vespre a la mitjanit només circularan quatre de cada deu trens, mentre que fora d'aquestes franges el servei serà l'habitual. D'altra banda, durant el període d'aturades parcials, la mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona. Pel que fa els serveis Avant el serveis essencials són del 65%.

Segons ha explicat Renfe en un comunicat, els viatgers que resultin afectats per l'aturada podran sol·licitar un canvi o reemborsament del bitllet sense cap cost addicional. La convocatòria es repetirà el pròxim 30 d'agost i l'1 de setembre, coincidint amb l'operació tornada. El passat 31 de juliol ja es va celebrar una primera mobilització, que va tenir un seguiment que no va arribar al 3%, segons la companyia.

La CGT ha convocat aquestes aturades per reclamar diverses millores, com un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis o el dret a promoció interna, entre d'altres. Segons el sindicat, amb la manca de personal no és possible "mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria" i demana que es compleixi el reial decret 6/2018 referent a l'augment dels llocs de treball i a la reducció de la jornada setmana a 37,5 hores a la setmana.