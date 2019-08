El PP lamenta que Societat Civil està agafant un camí equivocat

El president del PPC, Alejandro Fernández, va acusar Societat Civil Catalana d'emprendre «un camí equivocat i de voler fer «com si fossin un partit polític». En una entrevista va dir no compartir el «canvi d'estratègia» de l'entitat que ara presideix Fernando Sánchez Costa, que precisament va ser diputat al Parlament pel PPC. Per la seva banda, SCC va presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda contra diverses conselleries per «vulneració de drets fonamentals» per la presència de llaços grocs i pancartes en edificis públics.