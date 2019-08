Poques cues en la segona jornada de vaga dels vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat

La segona jornada de la vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona – El Prat està registrant aquest dissabte al matí poques cues. Molts dels viatgers han estat previsors i han avançat l'arribada a l'aeroport, tot i que no tantes hores com ho havien fet els passatgers de divendres, en una primera jornada de la vaga dels treballadors de Trablisa que al final va tenir, però, poca afectació. Tot i l'afluència elevada, els passatgers avancen amb fluïdesa i, després de serpentejar per les cintes, s'han d'esperar algun minut abans de passar el control de seguretat. Cap a quarts de 6 del matí, però, sí que s'ha format una cua que ha arribat fins als mostradors i els viatgers han hagut d'esperar uns 45 minuts. S'esperen uns 160.000 passatgers aquest dissabte en un miler de vols, entre sortides i arribades.