El personal de terra d'Iberia també anuncia una nova vaga al Prat

Els treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport de Barcelona-el Prat van convocar noves jornades de vaga per als dies 24, 25, 30 i 31 d'agost per exigir millores laborals. Aquests treballadors ja van dur a terme dues jornades d'aturades els dies 27 i 28 de juliol que van obligar a cancel·lar desenes de vols i van causar retards generalitzats, ja que aquest col·lectiu presta servei a una trentena d'aerolínies, entre elles Vueling, British Airways, Air Lingus o Level.

Segons va informar ahir UGT, el comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha pres la decisió de tornar a la vaga davant la «passivitat» de la companyia, que en aquestes dues setmanes no ha presentat noves propostes per atendre les reivindicacions de la plantilla ni millorar el seu condicions de treball. Després d'aquest primer cap de setmana de protestes, la conselleria de Treball de la Generalitat va emplaçar a la representació dels treballadors i a l'empresa a reprendre la negociació amb la finalitat d'evitar noves aturades a període estival. No obstant això, el comitè, amb majoria d'UGT, denuncia la «falta d'interès» de l'empresa per solucionar els problemes de l'aeroport i donar resposta a les peticions de la plantilla. Acabar amb la falta de personal, donar estabilitat a la plantilla, transformant els treballadors fixos a temps parcial a fixos a temps complet, posar fi a «l'abús» de les hores extres, reorganitzar els torns per facilitar la conciliació. Aquesta vaga s'afegeix a la que estan duent a terme des de fa dies els vigilants de seguretat.