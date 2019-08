ERC demana el suport de la CUP als pressupostos per «responsabilitat»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va apel·lar a la responsabilitat de la CUP, i també de la resta de grups del Parlament, en la negociació perquè tirin endavant els pressupostos del 2020.

En una entrevista a SER Catalunya, la diputada va explicar que el Govern treballa en els comptes, que el vicepresident Aragonès presentarà al setembre, i va afirmar que es parlarà amb tothom, prioritzant la CUP, els comuns i el PSC, en cas que hi hagi mà estesa per part dels socialistes.

Vilalta creu que la posició dels anticapitalistes, que han suggerit que si no hi ha un acord en autodeterminació no hi ha res a parlar, és «coherent» perquè «per poder arribar a acords és millor si comparteixes una estratègia». Tot i això, va recordar que «encara que no es tingués, hi ha unes necessitats a atendre», com la sanitat, l'educació o els afers socials.

La candidata a la secretaria general d'adjunta d'ERC va explicar que no llencen la tovallola de poder arribar a acords amb altres forces, i tampoc amb la CUP, per molt que vegin que sembla «difícil o impossible».

«Aquestes converses –sobre el rumb polític que vol marcar la CUP- hi seran, parlant també de partides i objectius», va afegir. D'altra banda, va assegurar que en aquest procés cal encarar-se cap a la negociació i diàleg amb l'Estat espanyol: «No tot és tan senzill i hem de saber combinar l'acció proactiva amb l'acord».

D'altra banda, va reivindicar el paper d'ERC en la negociació de la fallida investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Vilalta creu que s'ha fet un «exercici de responsabilitat» des de la seva formació, que ha estat un «exercici molt honest de responsabilitat, valentia i coratge en moments complicats» i que això «vol dir fer política».



Explicacions al Parlament

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareixerà a la comissió d'economia del Parlament dimecres que ve 21 d'agost per explicar els motius de les últimes retallades a la despesa pública.

Catalunya en Comú Podem i la CUP van demanar dilluns la compareixença d'Aragonès per haver ordenat retallar la despesa dels departaments i de les empreses públiques de la Generalitat en un 6%, excepte pel que fa al pagament de nòmines, serveis bàsics i inversions i despeses ja compromesos, per quadrar els comptes del 2019 i no generar més dèficit del permès.

En paral·lel, el president de FGC, Ricard Font, va assegurar que les retallades ordenades per la Generalitat no afectaran la plantilla ni el servei que presta als viatgers, sinó que s'aplicaran a les inversions de l'empresa pública. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Font va admetre que «no tenien previst» aquest ajust i intentaran que sigui «el mínim possible».